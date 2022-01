Fun. La Colore Caen : trois questions aux organisateurs

La Colore Caen, c'est quoi ?

C'est une sorte de fun run ouverte à tous. La course s'effectue sur 5 km et contient 5 color stations. Il n'y a pas de chrono. Le but est de profiter des concerts, des animations tout au long du parcours. Un village est ouvert sur le site de 13 heures à 20 heures. Ici, vous trouverez les partenaires de la colore Caen qui proposeront animations, maquillage, tatouages éphémères etc. Une zone de sport fun sera aménagée par Décathlon. Après la course, ne ratez pas les explosions de couleurs qui ont lieu toutes les 10 minutes.

Qu'est-ce qui change comparé à l'an passé ?

Chaque année, on essaye de faire toujours plus que l'an passé. En effet, de nombreuses nouveautés et surprises vous attendent. Il faudra juste être patient.

Peut-on encore s'inscrire ?

Oui, les inscriptions sont fermées depuis le 28 septembre 2018. Les bénévoles, quant à eux, sont les bienvenus et peuvent également s'inscrire. Le parcours officiel devrait paraître d'ici quelques jours. En attendant, chaque jour, la colore Caen publie des informations sur le compte Facebook, pour faire languir les plus impatients.

Pratique. Samedi 6 octobre 2018 à partir de 15 heures. Départ de la Presqu'île entre 17 h et 17 h 30. Tarif : 32€, tarif étudiant : 25€. Plus d'infos sur colorecaen.fr