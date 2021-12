Caen. Cancer du sein : on dépiste plus que la moyenne nationale dans le Calvados

En ce lundi 1er octobre 2018 commence "Octobre rose". Un mois de sensibilisation au dépistage du cancer. Les chiffres nationaux sont en baisse avec 49,9 % de dépistages. Dans le Calvados ils atteignent 56,3 %. "Un chiffre plus haut que la moyenne nationale mais qui reste cependant insuffisant", selon Noémie Moras, chargée de prévention à la Ligue contre le cancer du Calvados. "On remarque, depuis quelques années, une certaine défiance par rapport au dépistage. Aujourd'hui la mammographie reste le moyen de dépister le plus efficace à ce jour".

Comment fonctionne le dépistage organisé ?

"Les femmes reçoivent une invitation de la structure de dépistage de leur département. Dans le Calvados, il s'agit de Mathilde ; Dans la Manche c'est Iris et dans l'Orne c'est le conseil départemental. Avec cette invitation, les femmes ont la liste des radiologues qui sont agréés pour le dépistage organisé. Elles prennent rendez-vous chez le radiologue en présentant ce courrier. C'est un examen qui est 100 % remboursé"

Qui est concerné ?

"Les femmes sont invitées à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans pour participer à ces campagnes de dépistage organisés. À partir de 74 ans, si on développe un cancer, il va progresser nettement plus lentement qu'à partir de 50 ans".

Quel est l'intérêt d'un dépistage organisé ?

"Une fois la mammographie réalisée chez le radiologue, il va lire les clichés et il va les envoyer à la structure de dépistage pour une seconde lecture. On a deux fois plus de chance d'avoir un repérage de possibles tumeurs".