Caen. Handball (Proligue, 3e journée) : Caen revient bredouille de Nancy

Cela faisait deux fois que le Caen Handball (Calvados) échouait à un point face à des cadors de Proligue. Ce vendredi 28 septembre 2018, le client semblait plus abordable, mais Caen a manqué de s'imposer (31-26). Et encaisse son 3e revers de la saison tout comme Grenoble, Strasbourg et Nice. Le compteur fait mal.