Cherbourg. Centenaire de l'Armistice : une cérémonie départementale à Cherbourg

C'est un 11 Novembre un peu particulier qui se prépare, dans la Manche. À l'occasion du centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918, le préfet Jean-Marc Sabathé a décidé d'organiser une cérémonie départementale, "à la hauteur de la symbolique liée à cet anniversaire".

À la Cité de la Mer

Elle sera organisée le dimanche 11 novembre 2018 à 11 heures, dans la grande halle de la Cité de la Mer. Outre les élus de la Manche, largement invités à y participer, tout comme "les associations, mais aussi la jeunesse avec la participation de plusieurs classes dont les élèves seront associés à des phases de chants et lectures". Comme lors des cérémonies habituelles, le grand public est invité à y participer.

La grande ville du Cotentin a été choisie car elle comprend un port militaire, "port de guerre stratégique et port de rapatriement des combattants et prisonniers de guerre français en 1918", rappelle la Préfecture, qui prépare l'événement depuis le début de l'année 2018. "La ville a en outre connu de nombreuses pertes dès le mois d'août 1914, au cours de l'offensive sanglante de Charleroi". C'est donc pour le préfet "un lieu porteur de sens, fédérateur et symboliquement fort".

Tous les maires invités

Tous les maires du département sont conviés à ce moment commun de recueillement et d'hommage. Ils ont été prévenus par courrier au mois de mai 2018. Cette cérémonie départementale ne remplace pas les traditionnels rassemblements qui pourraient se tenir au même moment dans leurs communes. "Le choix est laissé aux maires de déplacer ou non leurs cérémonies" précise la Préfecture de la Manche.