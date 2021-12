Saint-Lô. Sk8ter Boy d'Avril Lavigne dans la boîte à musique

Ce jeudi 27 septembre 2018, c'est le 34e anniversaire de la chanteuse Avril Lavigne. La canadienne en est déjà à 16 ans de carrière puisqu'elle s'est révélée en 2002 avec l'album Let Go. Deuxième disque le plus vendu de l'année 2002 sur toute la planète derrière le quatrième album d'Eminem. Sur ce premier album on retrouve plusieurs tubes dont Complicated, I'm with you ou encore Sk8ter Boy.

La boîte à musique du 27 septembre Impossible de lire le son.