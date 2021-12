Hors Normandie. Will Smith se lance un défi de taille pour son anniversaire !

Ce mardi 25 septembre 2018, Will Smith célébrait son 50ème anniversaire. Pour marquer son demi-siècle, l'acteur américain a décidé de se lancer un défi de taille : se jeter dans le vide au-dessus du Grand Canyon depuis un hélicoptère. Il a bien sûr immortalisé le moment et a publié la séquence sur sa page Youtube.

On découvre ainsi toute la préparation de Will Smith, mais aussi tout son stress et son hésitation à quelques secondes avant de se lancer. " Ne pas regarder en bas, ne pas regarder en bas ", répète-t-il à la caméra, tandis que ses proches, sa femme et ses enfants, et quelques curieux assistent à la scène depuis le sol.