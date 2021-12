Caen. Des mesures pour lutter contre le manque de médecins en Normandie

Pouvoir être soigné n'importe où sur le territoire et avoir accès à un médecin à toute heure : l'Agence régionale de santé (ARS), basée à Caen (Calvados) a dévoilé des projets pour lutter contre les déserts médicaux en Normandie. "Il n'y a pas LA solution face aux enjeux de démographie, mais plusieurs mesures à mettre en œuvre", explique Christine Gardel, la directrice générale.

Favoriser la télémédecine

Parmi les pistes évoquées, le développement de la télémédecine pour les patients qui se retrouvent sans médecin généraliste à proximité de chez eux. Ce type de consultation est désormais remboursé par l'assurance-maladie. Les pôles de santé, qui regroupent plusieurs médecins, continuent eux de se développer en Normandie. 70 sont fonctionnels dans la région, on compte quatre ouvertures depuis un an, et quatre autres pôles devraient ouvrir prochainement.

Dans le but de désengorger les urgences, l'ARS invite aussi à privilégier le 116 117 avant de se rendre sur place. Aujourd'hui, sur dix patients reçus aux urgences, seuls trois y ont été envoyés par un médecin régulateur. En semaine entre 20 heures et 8 heures, ainsi que le samedi après-midi et le dimanche, l'ARS invite donc à contacter ce numéro, pour qu'un médecin vous dirige vers le généraliste de garde, les urgences, ou vous explique que votre situation ne présente pas de caractère urgent. "Il faut absolument que la population connaisse ce numéro", insiste Christine Gardel. "Il sera aussi joignable le samedi matin à partir de janvier 2019."

Des assistants pour les hôpitaux de proximité

L'ARS veut aussi développer les assistants spécialistes régionaux. Ces jeunes spécialistes signent un contrat de deux ans et exercent en partie au CHU où ils ont fait leurs études et en hôpital de proximité. "La bonne nouvelle, c'est que quand on a évalué ce que devenaient les jeunes, on a constaté que 75 % d'entre eux ont fait le choix de rester dans l'hôpital de proximité", confie Christine Gardel. L'ARS a déboursé trois millions d'euros en 2017 pour cette initiative. En novembre 2018, 71 nouveaux médecins vont intégrer le dispositif, essentiellement dans les spécialités où le manque de personnel se fait ressentir (anesthésie-réanimation, gynécologie, gériatrie, etc).

Concernant les personnes âgées, l'ARS souhaite inciter les équipes mobiles gériatriques (composées d'infirmiers ou d'aides-soignants) à se rendre au domicile des gens pour évaluer leurs besoins médicaux. Une mesure de prévention, pour éviter des hospitalisations. Aujourd'hui, ces équipes se déplacent surtout dans les EHPAD. À terme, l'ARS espère la mise en place de 11 équipes mobiles de cinq à six personnes, peut-être plus si besoin.