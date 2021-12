Deauville. Deauville : Claude Lelouch tourne la suite d"'Un homme et une femme"

Chabadabada Chabadabada… Le cinéaste Claude Lelouch tourne en ce moment une nouvelle suite de son film culte "Un homme et une femme" à Deauville (Calvados), là où le film de 1966 avait été tourné.

Un film qui a beaucoup compté pour Deauville

On retrouvera… les mêmes acteurs. Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée reprennent leurs rôles. Le scénario est secret et la date de sortie n'est pas encore fixée a indiqué à l'AFP, la société de production. "C'est un film qui a beaucoup compté et compte encore dans l'image de Deauville. Il m'a dit que le scénario était bien dans la ligne", a déclaré à l'AFP Philippe Augier maire de Deauville,

Claude Lelouch avait déjà réalisé une suite de ce film en 1986, "Un homme et une femme : Vingt ans déjà".

Avec AFP