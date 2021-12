Rouen. Trois Normands aux Euroskills

Trois jeunes de Normandie sont en Hongrie du 26 au 28 septembre 2018, pour porter les couleurs de la France et de la région aux Euroskills de Budapest, les championnats d'Europe des métiers : François Eustace en cuisine, Clément Gosselin pour le service en salle et Alexandre Michel en administration des systèmes et réseaux informatiques. Allez les Bleus !