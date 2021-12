Caen. De bonnes crêpes à la Ficelle à Caen

L'automne vient d'arriver, les jours refroidissent et rien de tel que de bonnes crêpes pour se réchauffer et trouver un peu de réconfort. Dans le centre-ville de Caen (Calvados), la Ficelle remplit tous nos critères. Un endroit sympathique et convivial pour déguster des galettes et des crêpes sucrées.

Qualité/prix parfaits

Au menu, plus d'une trentaine de galettes aux choix variés. De la traditionnelle "complète" (œuf, jambon, fromage) à la Normande (camembert, pommes et crème fraîche) en passant par l'originale "Marocaine", (oignon, merguez, œuf, emmental). Les prix sont compris entre 2,70 et 6,80 euros.

Chaque jour, des crêpes sont mises à l'honneur. Pour vous donner l'eau à la bouche voici celle qui nous était proposée : pâte à tartiner goût spéculos, noix et chantilly pour 4,70 euros.

Pour ceux qui ne sont pas fans de crêpes, des salades sont également au menu. Les plats sont copieux et servis rapidement et toujours dans la bonne humeur.

Pratique. La Ficelle, ouverte tous les jours sauf le dimanche à partir de 11h45. Réservations au 02 31 85 78 01. 47 rue de Bernières.