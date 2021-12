Saint-Lô. Zone Libre : Zucchero dans la boîte à musique

C'est l'anniversaire de Zucchero, ce mardi 25 septembre 2018. Le chanteur italien fête ses 63 ans dont 35 passés sur scène pour plus de 60 millions d'albums vendus. Parmi ses plus grands succès, on retrouve une chanson qu'il a d'abord chanté en solo en 1987 avant de la réenregistrer quatre ans plus tard avec un certain Paul Young. La chanson s'appelle Senza una Donna.

