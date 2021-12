Caen. Nouvelle fermeture nocturne du périphérique de Caen

Des travaux nocturnes vont être réalisés sur le périphérique de Caen (Calvados) à partir de ce lundi 24 septembre 2018, jusqu'à vendredi 28 septembre 2018. La fibre optique est déployée sur la partie Nord et Est de la RN814, sur les communes de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe et Caen, et occasionne ainsi sa fermeture, de 20h30 à six heures du matin.

Ces travaux sont réalisés sur deux zones distinctes, à deux périodes différentes. Pendant les nuits du 24 au 25 septembre et du 27 au 28 septembre, fermeture de la route entre l'échangeur numéro 8 "Bessin" et numéro 5 "Côte de Nacre", dans le sens Cherbourg vers Paris.

Pendant les nuits du 25 au 26 septembre et du 26 au 27 septembre, fermeture du secteur Est, entre la porte numéro 1 "Porte de Paris" et l'échangeur n°2 "Rives de l'Orne", dans le sens Paris vers Cherbourg.

Des déviations mises en place

Pour les usagers venant de Cherbourg depuis la RN13, les nuits du 24 au 25 et du 27 au 28, une sortie obligatoire pour tous les véhicules est mise en place avec une déviation via le périphérique Ouest et Sud. Pour les nuits du 25 au 26 et du 26 au 27, les usagers venant du boulevard périphérique Sud et de l'A13 se dirigeant vers le boulevard périphérique Nord seront déviés par l'itinéraire "S1" (Pont de Colombelles ou "Pégasus Bridge" pour les poids lourds). La bretelle d'insertion numéro 2b extérieure de l'échangeur numéro 2 "Rives de l'Orne" reste ouverte à la circulation.