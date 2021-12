Caen. Près de Caen, un boulanger champion de France cycliste

Quand il ne prépare pas son pain pour dans sa boulangerie "Aux délices de la galerie" à Hérouville-Saint-Clair (Calvados), Gilles Houivet pédale. Ce passionné de vélo a participé lundi 17 septembre 2018 au championnat de France cycliste des boulangers.

Une échappée belle après le boulot

Un contre-la-montre de 24 kilomètres remporté dans sa catégorie d'âge des 40-49 ans. "Le vélo c'est une passion avant même d'être boulanger, explique-t-il, tous les dimanches je suis sur les pistes avec mon club".

Une compétition comme celle-ci se prépare au moins quatre semaines avant et malgré son rythme de travail effréné, Gilles Houivet a su trouver le temps. "Faire du vélo après ma journée de boulot, ça me permet de m'évader et de ne plus penser au travail. Il faut bien se connaître parce que la fatigue ça ne pardonne pas".

Le boulanger pense déjà à la course de l'année prochaine pour remettre son titre en jeu.