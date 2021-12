Caen. Le Caen eSport Week-end de retour dans une nouvelle formule

Nouveauté l'année dernière pour attirer un nouveau public à la foire, le Caen eSport Week-end sera de nouveau présent ce week-end du vendredi 21 au dimanche 23 septembre 2018. Si l'an dernier l'événement avait réuni de nombreux joueurs, notamment sur Hearthstone où plusieurs professionnels avaient participé au tournoi, la formule sera totalement différente cette année. "L'année dernière on s'était focalisés sur la culture geek, mais on veut vraiment ouvrir l'événement au plus large public et attirer du monde à l'événement" explique Audrey Verlet de Caen Event.

Concours de cosplay et tournoi FIFA

Ainsi, exit League of Legends et Hearthstone, deux jeux peut-être trop élitistes pour le grand public et bienvenue aux tournois FIFA, Mario Kart ou encore Super Smash Bros. Aussi, l'emplacement n'est plus le même : "On n'a pas réussi à avoir le palais des sports cette année, mais finalement c'est un mal pour un bien car l'événement sera au cœur du pôle connecté du coup !" se réjouit Audrey Verlet. En plus des tournois, de nombreuses consoles seront en accès libre, ce qui permettra au public de vraiment s'imprégner de la culture geek sans être uniquement spectateurs. Pour ceux qui préfèrent rester spectateurs, un concours de cosplay (déguisements de personnages de jeux vidéo et films) devrait se tenir dans le week-end !