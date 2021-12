Hors Normandie. Après une journée de travail, plus de la moitié des Français ne dorment pas bien

À ce sommeil altéré, s'ajoute un manque de sommeil pour la majorité des répondants. 28 % des femmes estiment à 6 heures leur temps de sommeil quand les hommes l'évaluent à quasi-égalité à 6 heures (21 %) et 8 heures (22 %).

Forcément ces deux paramètres ont une répercussion sur leur travail. 65 % des personnes interrogées jugent ne pas être suffisamment prêtes pour une journée de travail, 54 % se sentent fatiguées durant la journée et 58 % avouent faire des erreurs à cause de la fatigue.

Deux raisons expliqueraient ce problème de sommeil : l'heure de coucher et le matelas. 47 % des répondants se couchent après 23h et 66 % remettent en cause la qualité de leur matelas.

Ce sondage a été réalisé du 12 au 16 septembre 2018 auprès de 4,5 millions de candidats, pour 854.212 répondants, sur Qapa.fr.

