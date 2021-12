Alençon. Alençon : Lou Casa chante Barbara, pour les réfugiés

Le trio Lou Casa sera dimanche 23 septembre 2018 sur la scène de l'auditorium d'Alençon (Orne) au profit des associations locales qui œuvrent pour l'accompagnement des migrants : Secours Populaire, Secours Catholique, Cimad, SDR, RESF, et CRPL de Saint Denis/Sarthon.

Lou Casa

Lou Casa est un trio composé des frères Casa, Marc (lead) et Fred (claviers), et de Julien Aellion (bass). Le groupe navigue entre la chanson française et le hip-hop. De Stromaé à Barbara. Il mène depuis 2012 un projet autour de l'interprète de L'Aigle Noir avec chansons, concerts, disques, et même un film avec Mathieu Amalric. Marc Casa :

Marc Casa Impossible de lire le son.

Les critiques de presse sont unanimement dithyrambiques sur ce spectacle consacré à Barbara par Lou Casa. Ça nous impressionne nous-même explique Marc Casa.

Merci aux organisateurs de me l'avoir demandé

Si ce n'est la difficulté de trouver une date, le groupe ne s'est pas posé de question lorsqu'il a été sollicité pour venir jouer à Alençon pour les migrants. "Je suis tellement occupé par mes projets, que je n'ai pas assez de temps à y consacrer", explique le chanteur qui confesse ne pas comprendre que l'État français ne s'investit pas davantage auprès des associations d'aide aux migrants :

Lou Casa à l'auditorium d'Alençon (Orne). Concert de soutien aux migrants. Dimanche 23 septembre à 17 heures. Location des places auprès de l'office de tourisme d'Alençon.