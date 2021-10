Benoist Apparu, ministre du Logement et de l'Environnement dans la Manche

Benoist Apparu, le ministre chargé du logement et de l’environnement était dans la Manche ce vendredi. Il est venu se rendre compte des efforts de la ville de St-Lô, pour l’amélioration du bâti après la reconstruction.

Un habitat vieillissant, plus aux normes. La municipalité mène aujourd'hui une opération de reconquête de l’habitat existant en centre-ville, délaissé par les urbains qui s’expatrient dans la campagne environnante.

La ville préfectorale consacre 40 % de son habitat aux logements sociaux. La ville bénéficie de la dotation de solidarité urbaine (DSU) attribuée par l’Etat, calculée en fonction de la richesse de la ville. Aujourd’hui 75 % des villes en france, profitent de ces aides.

C’est trop, selon le ministre qui affirme que le système sera revu. Benoist apparu, a visité en fin de matinée, un éco-quartier à Hébécrevon, créé, dans une logique environnementale et de développement durable, avant de conclure par une visite à Coutances avec des militants du parti de la majorité présidentielle.

Un déplacement d’un ministre, également en campagne pour le Président candidat à sa succession. Jeudi, deux autres membres du gouvernement étaient dans la Région. Marc Laffineur, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, à Caen et Frédéric Lefebvre, secrétaire d’Etat au Commerce, PME, au tourisme, et aux services à Alençon. Et on apprenait ce vendredi, que Valérie Pécresse, ministre du Budget devrait elle aussi venir faire une halte dans la Manche, le mardi 13 mars, à Coutances puis à Avranches.

Benoist Apparu un ministre en déplacement officiel, mais aussi en campagne !