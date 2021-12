Rouen. Olympiades des métiers : les candidats normands en préparation à Rouen

C'est une compétition exceptionnelle qui permet à des jeunes de toutes régions et de tous horizons (apprentis, lycéens professionnels, étudiants, salariés…) de mesurer leur savoir-faire dans une soixantaine de métiers très divers. La finale des Olympiades des métiers se tiendra du mercredi 28 novembre au samedi 1er décembre 2018 à Caen (Calvados).

67 candidats normands

Chaque participant devra réaliser, en un temps limité et en public, une série d'épreuves techniques liées à son métier. 67 candidats font partie de l'équipe normande et ils se sont retrouvés, samedi 15 septembre 2018, à l'hôtel de Région à Rouen (Seine-Maritime).

C'est Louis Agnelet, 22 ans, ancien candidat Normand devenu ambassadeur de ce concours, qui a accueilli les participants. Celui qui travaille actuellement dans la pâtisserie Alban Guilmet à Caen (Calvados) est revenu sur son parcours : "gagnant du concours des pâtissiers en mars 2017, champion de France, je suis allé concourir à Abou Dabi ou en équipe de France, nous avons obtenu la médaille d'argent. Invité par Emmanuel Macron le jeudi 21 décembre 2017, jour de son anniversaire, je lui ai confectionné un superbe gâteau".

Transmettre le savoir

Dans cet amphithéâtre, de nombreux candidats de toutes professions sont présents ainsi que leur coach et les membres des jurys. Un coach leur fait part de son plaisir d'être ici et de pouvoir transmettre son savoir à des jeunes passionnés : "Voilà 15 ans que je forme des apprentis. Dans notre région, une des plus performante, vous êtes super-coachés, il faut profiter de ces moments privilégiés".

Lepoil Antoine, 22 ans, lui participe pour la deuxième fois aux Olympiades comme candidat. Son métier : la mécatronique qui est une discipline alliant la mécanique, l'électronique et l'informatique pour concevoir des systèmes de production industrielle. Après un bac pro et un BTS à l'Institut Lemonnier de Caen, il a préparé une licence en automatisme industriel à la faculté caennaise.

"La première fois, arrivé au niveau national, une perte de temps m'a fait échouer", explique-t-il. Travaillant en binôme, il est confiant cette fois et espère atteindre le "Graal" qui le conduira à Caen pour l'épreuve nationale puis à Kazan en Russie en août 2019 pour l'épreuve internationale de ce concours organisé tous les deux ans par Euroskills.