La Normandie insolite, de A à… Y

La Normandie pardi !

Après les peintres et les jardins normands, la Normandie insolite est à l’honneur du nouvel hors série proposé par Normandie Magazine. Intitulé "Dictionnaire curieux de la Normandie", l’ouvrage de José Mouret se propose, à travers 22 lettres et pas moins d’une centaine d’entrées, de nous faire redécouvrir la région et ses incroyables richesses… le tout avec originalité.

"De A, comme Alençon, à Y, comme Yport, l’objet de cet ouvrage est de présenter des sites, connus ou moins connus, à travers l’angle de l’intérêt historique, artistique ou anecdotique", précise Catherine Forestier, directrice de Normandie Magazine. Tout en précisant qu’il ne s’agit pas là d’une encyclopédie exhaustive, mais des archives et des notes personnelles de son auteur, le journaliste José Mouret, ancien reporter à Paris-Normandie.



“Le nid d’amour de Gabrielle et d’Henri IV"

Parmi les anecdotes à côté desquelles il était impensable de passer ? "l’histoire du Manoir de Tourpes, à Bures-en-Bray, en Seine-Maritime, nid d’amour de Gabrielle d’Estrées, sa propriétaire, et d’Henri IV, qui venait l’y rejoindre déguisé en marchand de bêtes", sourit l’auteur. Quant aux lieux incontournables, saviez-vous que la tombe de sa fille Léopoldine, sur laquelle se rend Victor Hugo dans "Demain dès l’aube", se situe à Villequier, en Seine-Maritime.

"Il s’agit là d’une partie de ma vie et de souvenirs de reportages. J’ai pris un plaisir fou à écrire ce livre !", conclut l’auteur. Gageons que le lecteur aura le même à le feuilleter !