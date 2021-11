Le-Havre. Lutte contre les rodéos au Havre

Samedi 8 septembre 2018, la police Nationale du Havre (Seine-Maritime) est intervenue sur deux rodéos urbains commis avec des motos. Trois jeunes ont été interpellés. Dans les deux cas, les motos ont été saisies.

Quartier de Caucriauville

Vers 18 heures, une patrouille de police repère sur une moto non homologuée pour la route. Son pilote de 25 ans a une conduite dangereuse dans les rues et sur la ligne de tram. Alors qu'il cale, les policiers tentent de l'interpeller mais la moto redémarre. Un agent va réussir à la stopper. Il sera blessé au genou et à la main droite (sept jours d'ITT). L'individu prend la fuite en escaladant plusieurs palissades de maisons. Finalement interpellé, il a dû être conduit à l'hôpital Monod s'étant blessé et souffrant de plusieurs plaies. Il est bien connu des services de police.

Quartier Mont-Gaillard

Vers 22 heures, une moto sans feu et sans plaque est remarquée près du centre commercial le Grand Cap. Deux individus sont sur le deux-roues. Le pilote zigzague. En tenter d'échapper à la police, il tente de monter sur un trottoir et tombe (rue du 329e RI en direction de la plage). Le pilote de 17 ans souffre de douleurs dorsales et le passager de 18 ans est touché à la clavicule. Ils ont été transportés à l'hôpital Monod. Le pilote, connu des forces de l'ordre, était sous l'emprise de stupéfiants.