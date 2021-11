Cherbourg. Cité de la Mer : 80 000 visiteurs cet été

La Cité de la Mer de Cherbourg-en-Cotentin (Manche) a accueilli 79 200 visiteurs pendant les mois de juillet et août 2018, ce qui porte à 170 600 la fréquentation totale depuis le début de l'année. Une affluence dans la moyenne pour le site phare du Cotentin, qui enregistre cependant une baisse de 4000 à 5000 visiteurs en juillet 2018 - plus attirés par le soleil sur les plages - par rapport aux saisons précédentes. Côté touristes étrangers, les Britanniques sont les plus nombreux, suivis des Hollandais, des Allemands et des Belges.