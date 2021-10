Roller hockey : les Conquérants s'accrochent

Dans le contenu, en revanche, le RSH Caen peut trouver bien des motifs de satisfaction. Opposé au troisième du classement, il a trouvé des ressources pour arracher le nul. Les Conquérants ont égalisé trois fois dans le match, la dernière sur un énorme shoot de Guillaume Bastien du milieu de terrain.

"C'est un de nos matchs les plus aboutis de la saison, estime Antoine Rage, joueur-entraîneur caennais. Ça a été difficile physiquement, car on n'était que huit joueurs, mais on a montré des qualités mentales de très bon augure." Il reste quatre matchs à Caen pour reprendre position parmi les six premières équipes du championnat et s'offrir une participation en play-off. "Je suis confiant, affirme l'attaquant William Ohlund. On va affronter des équipes à notre portée."

La prochaine ? Paris XIII, le 3 mars.