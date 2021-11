Vire. Couple sous curatelle dans le Calvados : Quand elle vole, il la suit

Deux dossiers ont amené un couple (âgés respectivement de 55 et 45 ans) à être jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) mardi 4 septembre 2018. L'un pour vol avec effraction commis à Vire, dimanche 21 janvier 2018. L'autre pour vol en réunion et escroquerie quelques jours plus tard dans la même ville. Si les prévenus sont des personnes fragiles, les deux victimes ne le sont pas moins.

Elle casse un carreau, il vole

Dimanche 21 janvier 2018, la prévenue décide d'aller voler une voisine en son absence. Elle, casse un carreau avec une pierre, se blessant à la main. Lui, vole argent liquide et téléphone portable. Les traces de sang amènent les gendarmes jusqu'à leur domicile. Des billets sont retrouvés cachés dans la cheminée. Une partie a servi à faire un cadeau à sa fille à elle, une autre à éponger des dettes de tabac à lui.

Elle dérobe une carte bancaire, il en connait le code

Vendredi 26 janvier 2018, le couple invite une "amie" à passer la soirée. Profitant de ce qu'elle se rende aux toilettes, la prévenue dérobe sa carte bancaire. Son compagnon, rendant de menus services à la victime, en connait le code. Un retrait de 800 euros est effectué ainsi que divers virements sur son compte à elle.

"Mais qu'est ce qui vous a pris ?"

Le président Christophe Subts est démuni face à ce couple fragile au passé judiciaire vierge : "mais qu'est-ce qui vous a pris ?" Durant toute l'audience, seule la femme s'exprime "Le besoin de gâter ma fille que je ne vois pas. Et puis pour la carte bancaire c'est par vengeance, cette dame me rabaissait sans arrêt." L'homme dit seulement "c'est elle qui m'obligeait"

Les experts psychiatres les décrivent : Lui, victime par le passé d'un grave accident, apathique, immature, influençable. Elle : enfance catastrophique, prématurément vieillie par une longue addiction à l'alcool. La procureure requiert la même peine de prison avec sursis pour les deux estimant que l'homme se disculpe un peu trop facilement.

Ils écopent de quatre mois de prison avec sursis chacun. Ils devront s'acquitter de 882,60 euros de dommages et intérêts et de 500 euros de frais de justice.