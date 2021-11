Saint-Lô. La boîte à musique du 11 Septembre

Chaque 11 septembre, on pense forcément aux attentats de 2001 à New York. Parmi les chansons qui nous viennent en tête, celle enregistré par Renaud et Axelle Red. Un coup de gueule contre ces attentats bien sûr mais aussi contre la guerre en Afghanistan. Pour l'anecdote, la mélodie avait été composée bien avant les attentats mais Renaud n'avait jamais trouvé les paroles à mettre dessus. C'est donc chose faite en 2002. Le titre sort le dimanche 22 juillet 2018, il sera certifié disque de platine en France et en Belgique.

La boîte à musique du 11 septembre Impossible de lire le son.