Caen. Marche pour le climat : grand rassemblement à Caen

La marche citoyenne pour le climat a réuni des centaines de Caennais (Calvados) samedi 8 septembre 2018 après-midi. Partis de la place Saint-Sauveur à 14 heures, les marcheurs se sont dirigés vers l'université et l'esplanade de la Paix pour un défilé d'un peu plus de 2 km.

Comme partout en France et en Europe, nous sommes plusieurs milliers de citoyens à #Caen pour la #MarchePourLeClimat. Une prise de conscience collective et une nouvelle orientation politique pour s'orienter vers l'après-carbone ! pic.twitter.com/Bfucr7rv8E — Jeunes Génération•s Calvados (@JeunesGCalvados) 8 septembre 2018

Et ils n'étaient pas les seuls. Cette marche citoyenne a été suivie par près de 90 pays à travers le monde. De grands rassemblement ont eu lieu à Paris et San Francisco. L'objectif ? Demander la fin des énergies fossiles et la promotion des énergies vertes.

Une initiative forcément soutenue par l'ancien ministre de l'écologie Nicolas Hulot.