Caen. Grandes marées en Normandie : appel à la prudence !

Vous serez surement nombreux sur les plages de Normandie ces prochains jours, creusant le sable à la recherche de coques ou remuant les rochers pour capturer les étrilles. De forts coefficients de marée sont attendus, de dimanche à jeudi, atteignant même un coefficient de 111 mercredi.

À cette occasion, la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord rappelle que "les grandes marées rendent les courants marins plus forts et la mer plus dangereuse, en augmentant le marnage et en provoquant un brassage d'eau de mer plus important. Quelques minutes peuvent parfois suffire pour se retrouver isolé par la marée montante."

Surveiller la météo

Les pêcheurs à pied sont donc invités à consulter la météo avant de se rendre sur la plage. Mais aussi bien vérifier les horaires de marée, et éviter de pratiquer l'activité seul. Sur le littoral normand, la plupart des cas d'isolement par la marée sont la conséquence "de négligence, de méconnaissance ou d'imprudence de la part des usagers", ajoute la préfecture.

Pour l'heure, Météo France annonce un grand soleil sur l'ensemble de la région durant toute la durée des grandes marées; Avec des températures qui grimperont jusqu'à 25°C mercredi. Attention toutefois à l'arrivée probable d'une perturbation jeudi 13 septembre, avec des averses orageuses.