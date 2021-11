Saint-Léonard. Une usine d'éco-raffinage près de Fécamp : qu'est-ce que c'est ?

Élus locaux, entrepreneurs, partenaires… beaucoup de monde s'était déplacé pour assister à l'inauguration de l'usine d'éco-raffinage d'Olvéa, vendredi 7 septembre 2018, à Saint-Léonard, près de Fécamp (Seine-Maritime). Il faut dire que l'entreprise spécialisée dans les huiles végétales et de poissons a de quoi attirer les curieux avec sa nouvelle usine. Celle-ci est en effet unique en Europe d'après Olvéa.

Une usine toute particulière et pour comprendre son fonctionnement, il faut déjà revenir sur le principe du raffinage en lui-même.

Il s'agit de séparer les composés indésirables, acidité, couleur et odeur, de l'huile pour obtenir un produit de qualité :

• Première étape : on retire l'acidité en mélangeant l'huile avec de la soude à 80° C.

• Deuxième étape : on met l'huile dans un réacteur, sous-vide, un peu comme une cocotte-minute, et on y envoie des terres de décoloration qui vont capter les pigments de couleur.

• Troisième étape : on met l'huile sous-vide, à 180° C et on injecte de la vapeur qui va distiller les arômes



Réduire son impact environnemental

La nouvelle usine d'Olvéa a une particularité puisqu'elle fait de l'éco-raffinage. L'objectif de l'entreprise est en fait d'avoir le plus faible impact environnemental possible. "L'éco-raffinage, c'est essayer de maîtriser son empreinte carbone en utilisant des énergies renouvelables, un ensemble d'échangeurs qui permettent d'économiser l'énergie", explique Arnaud Daudruy, le président d'Olvéa.

1 300 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont par exemple été placés sur le toit de l'usine. Cela permet de créer "50 % de la consommation d'électricité d'une de nos deux lignes de raffinage".

Trois réservoirs de récupération d'eau de pluie ont également été installés afin de récupérer jusqu'à 12 millions de litres d'eau par an.

L'industrie de demain, c'est l'industrie qui a le moins d'impact sur l'environnement".

Pour l'entrepreneur, "il est très important de tenir compte des problématiques de réchauffement climatique pour nos enfants, les générations futures, nos clients et de notre société. L'industrie de demain, c'est l'industrie qui a le moins d'impact sur l'environnement".

Avec cette nouvelle usine, l'entreprise estime être plus compétitive. Elle travaille aujourd'hui avec L'Oréal, Clarins ou encore Yves Rocher et espère "conquérir de nouveaux marchés et clients".