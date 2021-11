Hors Normandie. Slimane va rééditer son album Solune

Slimane a sorti son album "Solune" le 26 janvier 2018, et il a obtenu un disque de platine (100 000 ventes). Un grand succès donc pour le 2ème album du chanteur qui contient 20 titres, dont "Solune", "Viens on s'aime", "J'en suis là" et "Luna".

Pour sa réédition, Slimane rajoutera "Bella Ciao" avec Naestro, Vitaa et Maître Gims ainsi que "Je te le donne" avec Vitaa. Mais ce n'est pas tout! Vous retrouverez également 2 titres complètement inédits, ce qui portera l'album à 24 titres au total!

La date de sortie est prévue pour le 26 octobre 2018.

Avant cela, Slimane sera au zénith de Caen le samedi 6 octobre 2018. Gagnez vos places avec Tendance ouest.

