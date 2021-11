5Cinqmercredi 5 septembre 2018, vers 15h30, à Juvigny-sous-Andaines (Orne) , lieu-dit la Noé, sur la route départementale 976.

Dans un premier véhicule, un homme âgé de 64 ans et une femme de 62 ans, dans la seconde voiture, une femme âgée de 73 ans et deux hommes âgés de 72 et 74 ont été pris en charge par les secours et évacués vers les hôpitaux riverains.

18 sapeurs pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.