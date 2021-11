Alençon. Que voulez-vous que la Communauté Urbaine d'Alençon fasse pour vous ?

Avis à la population : la Communauté Urbaine d'Alençon (CUA) sollicite l'avis de ses 59 000 habitants sur les orientations prioritaires du territoire pour les six à 12 ans à venir (c'est la durée d'un ou deux mandats des élus communautaires). Chacun est invité à faire part de ses suggestions !

Pas facile d'exister

Jusqu'à la réunification de la Normandie, Alençon (Orne) était la cinquième plus grande agglo de "Basse-Normandie ", pas trop éloignée de Caen (Calvados). Mais depuis la réunification, elle n'est plus que la neuvième agglo normande, très excentrée géographiquement par rapport au centre décisionnaire (Rouen). Elle est à cheval sur deux départements (Orne et Sarthe) et sur deux régions (Normandie et Pays de la Loire). Dans le même temps, la CUA est passée de 19 à 34 communes (y compris les communes nouvelles).

Renforcer sa notoriété

Les élus de l'agglo alençonnaise veulent donc renforcer sa notoriété, et pour cela, ils veulent tous tirer dans le même sens. D'où l'idée de ce projet de territoire, à la réflexion duquel la population est invitée à donner son avis (via le site Internet de la CUA).

Anova, principal investissement réalisé par la CUA. - Eric Mas

Tous azimuts

Du développement durable à une meilleure visibilité, de la transition écologique au développement économique, du cadre de vie à la solidarité, aux services publics, à l'agriculture en passant par le monde associatif, le commerce, la culture, les équipements, les étudiants, la mobilité, les loisirs, la sécurité, l'urbanisme, toutes les idées sont les bienvenues, explique Ahamada Dibo, le président de la CUA : il faut que nos choix à venir aient une cohérence d'ensemble pour qu'ils aient du sens pour la population :

Ahamada Dibo Impossible de lire le son.

Les élus du territoire, les responsables associatifs, les acteurs économiques ont reçu un " abécédaire " de suggestions de pistes de réflexion sur lequel ils sont invités à donner leur avis. Le grand public peut aussi y répondre sur le site Internet de la CUA. Mais mails et courriers sont aussi les bienvenus. Attention, date limite le vendredi 14 septembre 2018.

Décisison avant la fin 2018

Huit ateliers de réflexion thématiques débuteront à partir du lundi 10 septembre 2018 et la population pourra participer à un forum le mercredi 17 octobre 2018. Avant la fin de l'année 2018, les élus acteront les orientations prioritaires de la Communauté Urbaine d'Alençon. Ce sera le jeudi 13 décembre 2018.

Les décisions actées feront l'objet d'une étude de coût, qui permettra alors de définir les besoins financiers et le pacte fiscal de la CUA.