Caen. À Caen : le Biscuit, nouveau café-céramique va ouvrir

C'est un concept original que proposent Stéphanie Gancel et Céline Duclos. Les deux amis vont ouvrir Le Biscuit. Un café-céramique. Le principe est simple. Les clients pourront venir soit pour prendre juste un thé ou un café, accompagnés de petits gâteaux, soit pour peindre des petits objets en céramique. Les deux femmes sont dans les loisirs créatifs depuis dix ans. "Le prix des objets à peindre sera compris entre cinq et 25 euros. Nous fournissons la peinture, les pochoirs, les tampons. Les clients n'auront plus qu'à laisser aller leur imagination".

L'objet est ensuite émaillé et cuit. Il faut compter huit jours environ pour récupérer son œuvre. "Il faut anticiper si vous voulez faire des cadeaux", rigolent-elles.

Ce concept n'existait jusqu'à présent que dans le Nord pas de Calais.