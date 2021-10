Pour le Tiercé, Quarté, Quinté+ du jour à Cagnes sur mer, dans la 4ème course, j'ai choisi le 12 ROCK AN RUN, le 1, le 4, le 8, le 2, le 9, le 13 et le 5.

Le départ est fixé à 13H08.

Hier je vous ai donné le tiercé et le quarté dans le désordre.

Bonne journée à tous et je vous donne rendez-vous demain pour de nouveaux pronostics hippiques sur Tendance Ouest et sur tendanceouest.com.