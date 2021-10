Itinéraire d'un scout devenu avocat

Reconnue d'utilité publique, l'association est un mouvement catholique d'éducation. Elle compte aujourd’hui 69;000 adhérents, 15;000 jeunes bénévoles de moins de 25 ans et plus de 800 équipes locales réparties sur 62 territoires en France (métropole et Dom-Tom). Les Scouts et Guides de France sont membres de l’Association Mondiale des Guides et Éclaireuses, de l’Organisation Mondiale des Mouvements Scouts, de la Fédération du Scoutisme français. Ils s’intègrent dans un réseau qui compte 38 millions de scouts dans le monde.

Ecoutez l'interview de Maxime Buch (scout et avocat)