Votre horoscope signe par signe du vendredi 7 septembre

Bélier

Vous allez vers une simplicité et d'abandonner toute frime. On vous apprécie d'autant plus. Vous en gagnez en rigueur. Ce n'est pas du luxe.

Taureau

Vous vous mettez en condition réelle afin de tester certaines de vos compétences. Vous êtes anxieux. Vous avez la nécessité de revoir vos gammes.

Gémeaux

Quelques petites douceurs. Rien d'acidulé dans cette journée. Votre soif immense de partage vous réussit. Vous êtes toujours en éveil. Ce n'est pas l'extase mais un festival " multisaveurs ".

Cancer

Vous allez pouvoir enfin souffler. Finies les situations tendues. Vous avez tenté votre chance, vous en avez bavé mais là c'est gagné.

Lion

Vous n'aimez pas l'uniformité. Vous aimez les couleurs chatoyantes. Aucune place pour tout ce qui est fade. Vous avez raison, les couleurs chaudes suscitent l'envie de vivre.

Vierge

Vous captez l'attention pour votre vivacité d'esprit, votre qualité de travail. Une bonne surprise aujourd'hui presque au dernier moment.

Balance

Vous jouez les zélateurs vis-à-vis de votre progéniture adepte du laisser-aller. Il n'est pas question de tomber dans une faillite éducative. Ça va chauffer.

Scorpion

Méfiez-vous d'un soi-disant ami dont l‘aigreur glace son visage envieux. Il serait peut-être temps de faire du tri dans vos relations.

Sagittaire

Parfois ça vous amuse d'être jugé sur les apparences. Il faut garder l'intérieur pour soi. Les chiens aboient, la caravane passe.

Capricorne

Votre meilleur effet spécial ? votre authenticité. Vous offrez le meilleur de vous-même. C'est de la haute voltige. Tout se situe en altitude.

Verseau

Un peu livide aujourd'hui ? vous n'êtes pas dans votre assiette. Que se passe-t-il ? Tout laisse à désirer. Rien n'a grâce à vos yeux.

Poissons

Vous avez l'impression d'avoir trouvé l'île au trésor. L'amour, l'amitié tient une grande place dans votre vie. Vous désirez toujours plus. La vie est belle.