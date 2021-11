Rouen. Champions Hockey League : les Dragons de Rouen passent à côté d'un exploit

C'est une deuxième défaite au goût amer pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime). Peut-être même plus que la première, contre le Karpat Oulu (4-0). Le dimanche 2 septembre 2018, toujours en déplacement, ils se sont inclinés pour leur deuxième match de Champions hockey league contre les Tchèques de Mountfield, sur le score de 3 à 2.

Et si ce match peut laisser des regrets, c'est parce que les Rouennais ne semblaient pas si loin du niveau de leur adversaire. Justement, ce sont bien les Jaunes et Noirs qui ont ouvert le score après huit minutes de jeu, sur un lancer de Mathieu Roy bien dévié par Nicolas Ritz, pour le seul but de ce premier tiers-temps.

Deuxième tiers catastrophique

Mais malheureusement, sur une pénalité prise en fin de premier tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry ont vécu un début de deuxième tiers calamiteux avec deux buts inscrits en 23 secondes par les Tchèques. Menés au score 2-1, les Rouennais ont même encaissé un troisième but à la 32e minute.

Après ce deuxième tiers raté, les Dragons ont continué de presser leur adversaire et obtenu de nombreuses supériorités numériques, sans parvenir à les convertir. Il a fallu attendre la 52e minute pour voir les champions de France réduire la marque à la 52e minute par Anthony Guttig (3-2). La sortie de Pintaric en fin de rencontre n'a rien donné et les Normands sont donc repartis de République Tchèque avec une défaite.

Les Rouennais auront l'occasion de débloquer leur compteur en CHL dès le vendredi 7 septembre 2018 avec la réception du Karpat Oulu, sur l'Ile Lacroix, avant de recevoir les Tchèques le dimanche 9 septembre 2018.