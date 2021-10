Les 4 visages du scoutisme caennais

"Tous de confession catholique, nous sommes des groupes quasi identiques avec quelques petites différences", souligne Bruno Albisetti, responsable des scouts unitaires de France. Au sein de son mouvement, les filles et les garçons sont séparés, comme chez les scouts de Caen et les scouts d’Europe. Chez les scouts de France en revanche, place à la mixité.

Les enfants sont accueillis dès l’âge de 8 ans, avant de devenir éclaireur-guide, généralement vers 12 ans. Les plus passionnés poursuivent la pratique au delà de leur majorité, en encadrant la troupe après avoir reçu une formation. "Nous formons nos jeunes au Bafa, alors que chez les scouts unitaires de France ou les scouts d’Europe, des certificats Camp-Ecole-Préparatoire sont proposés", précise Pascale Clerval, en charge des scouts de Caen.

Quelque soit le groupe, le temps fort de l’année demeure le camp d’été, en région ou ailleurs en Europe. "En général, nos jeunes sont au moins conviés à deux activités par mois le reste de l’année", conclut Catherine Echard, des scouts d’Europe.