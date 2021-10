Yuksek poursuit la promotion de son album Living on the Edge of Time aux sonorités pop et électro sorti en juin 2011.

Un nouveau single est lancé en ce moment il s'agit du titre " Off the wall" et comme à son habitude il propose un clip très original à découvrir sur Tendance Ouest.

Yuksek sera bientôt en concert en Basse-Normandie dans les prochaines semaines !

http://yuksekmusic.tumblr.com/TOURDATES