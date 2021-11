10 ONG interpellent Macron: la démission de Hulot est "une invitation à changer de cap"

La démission de Nicolas Hulot "est une invitation à changer de cap tout en osant rompre avec la facilité des Trente glorieuses et +cinquante+ gaspilleuses" et "invite à un sursaut", écrivent ces ONG.

Emmanuel Macron "aurait tort de mésestimer le symbole que représente cette démission surprise" qui est "le symptôme d'une immense incompréhension", conseillent-elles en observant que "la transition écologique n'est ni une promenade de santé ni un supplément d'âme pour politiciens sans imagination".

"Face aux conservatismes qui s'expriment à tous les niveaux de l'Etat, la démission de Nicolas Hulot appelle un sursaut" et "nul doute (...) qu'Emmanuel Macron devra faire sien l'aphorisme de Pierre Mendès-France +gouverner c'est choisir", insistent les signataires.

"Face aux menaces climatiques, militaires et l'effondrement des écosystèmes, l'action n'est plus une option mais une nécessité, une urgence, une éthique", pressent ces ONG

Selon elles, "la volonté d'Emmanuel Macron de ménager la chèvre écologique et le chou productiviste n'a pas contribué à créer la condition d'une politique écologique lisible et cohérente".

"En matière écologique, nous ne pouvons plus soutenir l'agriculture biologique et +en même temps+ le glyphosate, la sobriété énergétique et +en même temps+ le nucléaire, une redynamisation des centre-villes et +en même temps+ (le mégacomplexe) Europacity et l'artificialisation des terres agricoles, la nécessaire préservation de la biodiversité et +en même temps+ la baisse du prix du permis de chasse, la mise en oeuvre de la COP21 et +en même temps+ la multiplication des projets autoroutiers les fermes-usines et +en même temps une agriculture paysanne, le libéralisme et +en même temps+ l'écologie", énumèrent-elles.

Ces ONG sont: la Fondation pour la nature et l'Homme, Agir pour l'environnement, France nature environnement, Générations futures, les Amis de la Terre, Réseau sortir du nucléaire, Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, Association pour la protection des animaux sauvages, Virage énergies et Société nationale de protection de la nature.

ao/cn

A LIRE AUSSI.

Notre-Dame-des-Landes, une victoire pour le ministre Nicolas Hulot

Insecticides tueurs d'abeilles: une querelle rapidement réglée pour la presse

Le nouveau plan loup s'attire des critiques des pro et anti-loups

Le gouvernement lance les Etats généraux de l'alimentation

Hulot à l'offensive contre des rumeurs de harcèlement sexuel