Cérémonie en la mémoire de Jean-Pierre Yvon

L'hommage du maire actuel, Thierry Pinot:

Je tiens à saluer le parcours d'un homme qui, toute sa vie, a choisi de se tourner vers les autres. Son engagement d'élu fut d'abord la traduction de sa volonté de servir la ville de L'Aigle. Dans les responsabilités qui furent les siennes, il est reconnu pour sa force de travail, son opiniâtreté et son intégrité. C'est avec cet esprit qu'il assuma la fonction de maire de L'Aigle de 2001 à 2008. Afin de lui rendre l'hommage qu'il se doit, je décrète la mise en berne des drapeaux et la mise à disposition d'un recueil de condoléances dans le hall de notre mairie. Je présente en mon nom personnel, au nom du Conseil Municipal et des employés municipaux mes très sincères condoléances à toute sa famille ainsi qu'à ses proches et amis.