Rouen. À l'heure de la rentrée, les salles de sport font le plein

L'offre ne manque pas dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime). On compte près d'une quinzaine de salles de sport, franchisée ou non, rien que dans le centre-ville. Et chacune a son style et son ambiance propre, axée plus sur la musculation ou la remise en forme, sur le sport détente ou sur la performance... Un point commun les rassemble : les périodes phares d'affluence. "Septembre parce que c'est la rentrée, ensuite on a décembre pour les bonnes résolutions de janvier et puis avril-mai en prévision des beaux jours, explique Laurence Catel, coach de Planète Bien-Être dans le centre de Rouen.

"Une coupure à la pause méridienne"

Déjà au mois d'août, les réguliers et quelques novices ont repris le chemin de la salle et des cours collectifs avec chacun sa motivation. "Je faisais du tennis mais je me blessais souvent, explique Alexandra, une nouvelle adhérente. Je viens pour équilibrer les mouvements du corps." L'enseignante vient suivre les cours collectifs qui tiennent beaucoup au dynamisme de la coach. Même choix pour Émilie, cadre dans le quartier, qui vient chercher dans ces cours "une coupure au moment de la pause méridienne pour reprendre de l'énergie". Elle s'est inscrite il y a deux ans déjà et ne se passerait plus désormais de ce moyen de "se détendre et de renforcer le gainage profond".

Reste qu'il faut garder la motivation sur la durée. Si les inscriptions pleuvent au mois de septembre, les abandons peuvent suivre, la plupart du temps le premier mois. "En général les gens restent", affirme Laurence Catel, avant d'ajouter qu'il tient à leur rôle de coach de "faire en sorte qu'ils reviennent".