Rouen. Cambriolage près de Rouen : le prévenu affirme voler pour vivre

Le 23 août 2018 à Darnétal (Seine-Maritime), un riverain aperçoit deux individus fracturer le portail de la cour d'une maison avant d'y pénétrer. Il appelle aussitôt les services de police. Arrivés sur les lieux, les policiers constatent que le portail du jardin est fracturé et qu'une fenêtre est brisée dans la maison.

À l'intérieur, ils tombent nez à nez avec un individu qui descend l'escalier, les bras chargés d'objets qu'il compte emporter. À leur vue, celui-ci tente de fuir mais il est vite rattrapé et maîtrisé. Jimmy Aubourg, 46 ans, est interpellé alors qu'une partie du jardin montre plusieurs sacs amoncelés, contenant un téléviseur, des téléphones portables et divers objets de valeur, ainsi qu'un pied de biche.

"Je crevais de faim"

Amené au commissariat et placé en garde à vue, le prévenu reconnaît les faits et explique qu'il a des factures à payer et qu'il "crevait de faim". Il comptait effectivement revendre son butin pour honorer ses dettes. Mais il revendique avoir agi seul et disculpe son comparse, qu'il dit connaître à peine. Ce dernier, bien qu'interpellé lui aussi, est absent à la barre. Pour le procureur de la République, "le vol n'est pas anodin", étant donné la valeur marchande des objets dérobés et à la volonté de "faire de l'argent" plutôt que de pouvoir subvenir à ses seuls besoins.

Pour la défense du prévenu, la constitution du dossier laisse un doute sur "la seule responsabilité du mis en cause". Après délibération à l'audience du lundi 27 août 2018, le tribunal relaxe le prévenu du fait de vol en réunion mais le déclare coupable des faits de vol et le condamne à une peine d'emprisonnement de huit mois dont quatre assortis du sursis ainsi qu'à une mise à l'épreuve de deux ans.