Enquête. Marchez dedans, ça porte bonheur : une histoire de crotte à Caen

Le Musée d'Initiation à la Nature, niché au cœur de l'Abbaye aux Hommes à Caen (Calvados) est un coin de nature insolite en pleine ville. Il suffit de pousser sa porte pour partir à la découverte des traces et indices laissés par la faune sauvage de Normandie. Différents lieux plus insolites les uns que les autres invitent le visiteur à enquêter et devenir un ichnologue, autrement dit un expert en traces !

Des animations pour toute la famille à découvrir !

En plus de l'exposition présente jusqu'à fin septembre, le Musée propose des animations gratuites sur le thème des traces et indices de la faune sauvage les mercredis et vendredis jusqu'à la fin août 2018. La Cabane à crotte rencontre notamment un très grand succès et permet aux petits enquêteurs en herbe de localiser les espèces sauvages dans les milieux naturels.

Pratique. Jusqu'au dimanche 30 septembre de 14h à 18h au Musée d'Initiation à la Nature. Entrée libre. A partir de 5 ans.