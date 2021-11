Bayeux. Esprit créateur(s) : le dressing des évêques revisité

Encore quelques semaines pour découvrir cette exposition insolite. Les villes de Bayeux et de Lisieux (Calvados) accueillent toujours "Esprit Créateur(s) : le dressing des évêques revisité" qui revient sur cette rencontre improbable entre la mode et le monde catholique.

Nombreux objets

Chanel, Balenciaga, Schiaparelli, Yves Saint Laurent… Tous se sont prêtés au jeu et on, un jour, fait apparaître dans leurs créations des petites touches spirituelles et autres références au monde religieux. Des tenues des évêques au faste des défilés de mode, l'exposition retrace la façon dont ces deux univers se sont inspirés au fil du temps et des modes.

De nombreux vêtements mais aussi des pièces d'orfèvrerie, des tableaux ou encore des statues sont présentés au public pour mettre en scène, de façon concrète, ces échanges. De la veste "pêché mortel" de Christian Lacroix aux robes Chanel inspirées des chasubles d'homme d'Église, les rencontres et créations sont parfois surprenantes.

Pratique. Jusqu'au dimanche 16 septembre 2018 à Bayeux (Hôtel du Doyen), et jusqu'au 14 octobre 2018 à Lisieux (Musée d'art et d'histoire). Gratuit.