Caen. Caen : première rentrée pour le groupe scolaire Michel Pondaven [photos]

L'établissement est pour l'instant vide mais dès le lundi 3 septembre 2018, 250 élèves, de la maternelle au CM2, vont investir le nouveau groupe scolaire Michel Pondaven dans le quartier du Chemin Vert de Caen (Calvados). Il remplace l'école Authie Nord, qui sera détruite aux vacances de la Toussaint.

À quelques jours de la rentrée, les derniers travaux sont effectués et le personnel prend possession des lieux. "C'est une grande joie d'intégrer des bâtiments neufs, explique Florence Roulin, la directrice, on commence à imaginer les déplacements des enfants et tout ce qu'on va pouvoir y faire".

Budget : un peu moins de 10 millions d'euros

L'établissement va accueillir 11 classes (quatre maternelles, six élémentaires et une classe ULIS) ainsi qu'un dispositif "moins de trois ans". Les classes de maternelle se trouvent au rez-de-chaussée. L'étage, lui, est réservé aux élèves du CP au CM2.

Un centre médico-scolaire et une cuisine de secteur qui pourra fournir 2000 repas y ont également leur place. Le gymnase abrite une salle de sport de combat que trois associations de quartier vont pouvoir utiliser. Elle se transformera également en salle de motricité pour les enfants.

Les travaux ont coûté 9 870 000 euros et entrent dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier.