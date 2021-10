Second des quatre matchs essentiels dans lesquels le SM Caen est actuellement plongé (Evian, Auxerre, Nice et Brest), cette opposition face aux Auxerrois premiers relégables ne peut accoucher d'un autre résultat qu'une victoire pour les "Rouge et Bleu".

A écouter :

Nicolas Seube qui plante le décor de cette partie dans la présentation de Sylvain Letouzé.