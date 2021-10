Steven Spielberg lâche la bride de son "Cheval de guerre"

Inspiré d'un roman éponyme de Michael Morpugo, Cheval de guerre raconte l'inflexible amitié entre un jeune Britannique et sa monture, réquisitionnée pour participer à l'effort de guerre en France. Le long métrage marque la première incursion de M. Spielberg dans la Première Guerre mondiale, après avoir évoqué la Second à multiples reprises, via La Liste de Schindler ou Il faut sauver le soldat Ryan.

Pour emmener Cheval de guerre, Steven Spielberg a choisi un nouveau visage, en la personne de Jeremy Irvine, interprète du jeune Albert. La distribution secondaire compte en revanche sur des poids lourds, comme Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, David Thewlis ou Emily Watson. L'acteur français Niels Arestrup apparaît également dans le drame, après avoir réussi à taper dans l'oeil du cinéaste avec sa prestation césarisée dans Un prophète de Jacques Audiard.

Décrit comme un Spielberg mineur par la critique, Cheval de guerre totalise néanmoins six nominations aux Oscars 2012, dont meilleur film.

