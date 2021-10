Cherbourg. À Cherbourg, l'équipe de roller-derby recrute !

L'équipe de roller-derby de l'AS Hainneville, les Cherboobs, recherche de nouvelles joueuses pour la saison 2018-2019. Elle organise donc une première séance de recrutement dimanche 26 août 2018. C'est ouvert à tous à partir de 16 ans.

Des joueuses et des arbitres

L'occasion de découvrir gratuitement ce sport de rollers venu des États-Unis, popularisé en 2009 par le film Bliss. Les participants pourront patiner avec les joueuses de l'équipe et découvrir les règles. Femmes et hommes sont aussi recherchés pour intégrer l'équipe d'arbitres du club, avec ou sans patins. "Grâce à eux, les Cherboobs pourront toucher du "roller quad", l'entrée en championnat nationale 2, à la rentrée 2019" espère le club, qui prépare d'autres événements dans l'année dont deux tournois sur son terrain d'Equeudreville.



L'équipe, créée en juin 2015, compte aujourd'hui 38 licenciés, 33 femmes et cinq hommes.

Recrutement dimanche 26 août 2018, de 14h à 18h, au COSEC, rue du Tôt-neuf, à Equeurdreville-Hainneville. Gratuit.