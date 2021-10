Le-Havre. Haropa : bilan satisfaisant pour le premier semestre 2018

Les premiers indicateurs étaient prometteurs et Haropa confirme : au premier semestre 2018, les ports du Havre, de Rouen (Seine-Maritime) et de Paris tirent un bilan satisfaisant.

À Rouen, le transport de céréales retrouve des couleurs

La plus forte augmentation constatée par Haropa est dans le secteur des céréales. Haropa évoque "une part de marché historiquement haute". En effet, l'augmentation est de 75 % par rapport à 2017. "Toutes céréales confondues, les terminaux du Port de Rouen ont opéré 7 millions de tonnes au cours de la campagne 2017-2018", note Haropa. Le port de Rouen réalise alors près de 50 % des exportations françaises de blé et d'orge.

Après deux années difficiles dans ce secteur, en raison notamment d'une très mauvaise année 2016 pour la production de blé en France, le port de Rouen finit par redresser la barre.

Très forte augmentation des transports d'agrégats, sable, graviers

Le transport d'agrégats, sable et graviers connaît une hausse de 55 %. D'après Haropa, "il est porté par le redémarrage de la construction francilienne et normande". Dans cette filière, c'est plus compliqué au niveau du trafic fluvial, en raison de la crue. La baisse était de -16 % à fin mars et s'améliore les mois suivants en étant ramenée à -2 % à fin juin.

157 000 véhicules sont passés par le Havre

Autre hausse, celle du roulier*. Avec 157 000 véhicules traités par le terminal du Havre, la progression est de 2 % par rapport à 2017.

107 escales de croisières

La croisière maritime poursuit aussi son ascension puisque les escales sont toujours plus nombreuses (+11 %) atteignant le nombre de 107 au Havre, à Honfleur et à Rouen. Au total, 226 000 personnes sont passées par ces trois ports début 2018.

La croisière fluviale progresse également et totalise désormais 5 000 passagers et 52 escales contre 42 en 2017.

De plus en plus de conteneurs transportés

Parmi les autres progressions relevées par Haropa, il y a le secteur du trafic maritime de conteneurs. Il affiche "un record historique sur l'hinterland** avec un total de plus de 1 million d'EVP***", indique Haropa qui note alors une augmentation de 1,1 % par rapport au premier semestre 2017.

* Trafic roulier : transport de véhicules sur un navire

**Hinterland : de l'allemand, arrière-pays, désigne la région desservie par un port, une voie navigable (déf Larousse)

***EVP : unité de mesure de conteneur