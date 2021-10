Le-Havre. Adoption d'un chien refusée au Havre, un couple agressé au taser

Un couple s'est fait agresser samedi 18 août 2018 dans le parc de Rouelles au Havre vers 15h30. Il était en train de promener un doberman de la Société havraise de protection des animaux (SHPA). L'homme de 22 ans a reçu un coup de taser dans la poitrine à hauteur du cœur et la femme de 19 ans s'est fait menacer par un couteau. En face, se trouvaient trois individus sur deux scooters. Ils voulaient récupérer le chien qu'ils ont traîné en laisse sur quelques mètres depuis l'un des scooters.

L'animal a été choqué et pris en charge par le centre. L'homme a été pris en charge à l'HPE. Il a pu quitter l'hôpital dans la soirée.

Ils voulaient adopter un staff

Ces trois jeunes de 15 à 17 ans s'étaient présentés à la SHPA pour adopter un staff. Le refuge a refusé, aucun des trois individus ayant l'autorisation nécessaire pour posséder un tel animal. C'est donc par vengeance qu'ils auraient agi. Au moment de l'agression la police a pu interpeller un malfrat (le plus jeune). Ses deux complices (son frère et un cousin) ont été identifiés par le couple et un témoin de la scène. Ils ont été arrêtés samedi dans la soirée.

Ce sont des jeunes bien connus des services de police. Tous les trois placés en garde à vue, ils nient les faits. Ils ont été présentés au parquet lundi 20 août dans l'après-midi.