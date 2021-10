Hors Normandie. Votre horoscope signe par signe du Mercredi 22 Août

Bélier

Journée de tiédeur, remarquez, il ne fait pas froid dans votre vie, simplement une espèce de vide, de blues sans en expliquer les causes réelles. Il ne faudrait que peu de choses pour vous remettre sur les rails.

Taureau

Journée assez stimulante, vous n'avez jamais une seconde à vous. Un rythme nécessaire à achever ce que vous avez entamé il y a quelques semaines. Vous aurez des comptes à rendre.

Gémeaux

Soyez prudent si vous devez défendre peau au tribunal ou devant votre employeur. Avancez en gardant un argument massue pour la fin si ça se complique. Toujours avoir une poire pour la soif et éviter que la poire ce soit vous !

Cancer

Vous avez la nette impression que les portes s'ouvrent à vous alors qu'il y a encore quelque temps les mauvais digicodes de l'adversité vous plongiez dans l'anonymat. Là tout est permis.

Lion

Vous avez reçu une éducation qui vous a permis de ne pas être dupes des arcanes de la vie. Ainsi vous savez faire un tri dans vos relations. Ainsi vous vivez dans " le plus beau et le plus durable "

Vierge

Votre ardeur est un grand feu qui ne s'éteint jamais. C'est votre carburant, un hymne à l'amour. Les périodes d'été dilatent votre cœur et pourquoi pas ?

Balance

Si vous êtes au cœur de quelques dissonances, rappelez-vous que le silence peut être assourdissant et éloquent. Moins on en dit mieux c'est.

Scorpion

Sous la paix et le calme trompeur, vous entendrez vite, vous qui savez dresser l'oreille les bruits des petites histoires qui se trament sur les uns et les autres.

Sagittaire

Reprenez les couleurs de la vie et chantez à tue-tête. Même si parfois le temps est maussade. Votre force de caractère vous permet de passer au travers des ouragans.

Capricorne

C'est peut-être un peu rengaine mais les astres vous conseillent une fois de plus de lever le pied en voiture. L'idéal serait de remettre à plus tard tout déplacement.

Verseau

Vous ferez assez mauvais ménage avec l'eau. Risques de fuite ; inondation, problème de toiture. Enfin toutes les réjouissances possibles.

Poissons

Les affaires financières sont plutôt favorisées. Si vous devez signer un prêt, un contrat, les astres vous protègent.